Nur vier Tage arbeiten, aber nicht weniger Geld bekommen - das klingt nach einem Traum für alle Angestellten.

Aber bei einem sechsmonatigen Pilotprojekt in Großbritannien war auch die Arbeitgeber-Seite von dieser Idee begeistert: 56 von 61 Firmen, die in verschiedenen Branchen mitgemacht haben, wollen die Vier-Tage-Woche weiter beibehalten - und 18 haben sie sogar schon dauerhaft eingeführt. Das berichten die Forschenden, die das Projekt wissenschaftlich begleitet haben.

Produktivität litt nicht

Der Erfolgsfaktor der Vier-Tage-Woche war, dass die Arbeitskräfte weniger gestresst und weniger krank waren - und in kürzerer Zeit produktiver waren. Der Umsatz der Unternehmen stieg in der Testphase sogar um 1,4 Prozent. Die Befragungsdaten der Studie zeigen, wie die Produktivitätssteigerung in den Unternehmen konkret geklappt hat: Zum Beispiel wurden Meetings verkürzt und bewusst weniger E-Mails verschickt. Manchmal wurden auch extra störungsfreie Zeitphasen für eine bessere Konzentration eingeführt.

Experimente mit der Vier-Tage-Woche gibt es nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Ländern wie Island, Belgien oder Australien. Auch einige deutsche Betriebe testen ähnliche Modelle aus.