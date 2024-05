Das British Museum in London sucht hunderte antike Schätze, die gestohlen worden sind.

Weil viele davon über Ebay an Leute in den USA verkauft wurden, hat sich auch der Inlandsgeheimdienst dort, das FBI, eingeschaltet. Wie die BBC berichtet, mit Erfolg: Über 260 der gestohlenen Museumsstücke konnten demnach mit Hilfe des FBI wiedergefunden werden. Ob die Käufer in den USA eine Ahnung hatten, dass es sich dabei um Hehlerware handelt, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Überhaupt bleibt vieles, was den Diebstahl im British Museum angeht, nebulös: Wie viele Gegenstände konkret überhaupt fehlen, ist zum Beispiel unklar. Hintergrund ist, dass die vermissten Artefakte in einem Lager aufbewahrt wurden - ohne katalogisiert zu sein.

Letzten Sommer war der Diebstahl bekannt geworden - Medienberichten zufolge lange, nachdem das Museum längst Hinweise bekommen hatte, dass auf Ebay mit den eigenen Museumsstücken gehandelt wird. Der damalige Direktor musste daraufhin zurücktreten. Unter Verdacht wegen des Diebstahls steht ein früherer leitender Kurator des British Museum. Der bestreitet die Tat.