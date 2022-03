Mit Sonden können Medizin-Fachleute tief in menschliche Organe schauen, Proben entnehmen oder Medikamente direkt im Organ einsetzen.

In der Lunge war bisher aber in den oberen Ebenen der Bronchienbäume Schluss, denn per Hand konnte man die Schläuche einer Sonde nicht besonders gut in die feinen Verästelungen der Bronchien führen. Forschende aus Großbritannien haben für dieses Problem jetzt vielleicht eine Lösung gefunden. Sie haben ein Bronchoskop entwickelt - eine Art Mini-Roboter, der von außerhalb des Körpers magnetisch steuerbar ist. Die Schläuche bestehen aus einem extrem flexiblen Kunststoff mit magnetischen Partikeln darin. Dadurch können sie sich wie Tentakel krümmen und bleiben nicht an den Strukturen in der Lunge hängen. Vor dem Einsatz der Sonde wird die Lunge des Patienten gescannt und so die Route der Tentakel geplant. Die Daten werden dann in ein Robotersystem einprogrammiert, das die Magnetsteuerung außerhalb des Körpers übernimmt.

Bisher konnten die Forschenden allerdings nur nachweisen, dass ihre Erfindung im Labor an einem nachgebauten Bronchienbaum funktioniert. Bis die magnetischen Tentakel im Klinikalltag zum Einsatz kommen, kann es also noch dauern.