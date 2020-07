Das Science Magazine berichtet über eine Studie, in der Forschende festgestellt haben, dass die Menschen in Europa und Asien vor tausenden von Jahren wesentlich mehr männliche Pferde gehalten haben als weibliche. Die Forschenden vermuten, dass das mit solchen Vorurteilen zu tun gehabt haben könnte. Sie haben die Knochen von fast 300 Pferden untersucht. Mithilfe einer DNA-Analyse konnten sie bestimmen, ob es sich um Stuten oder Hengste handelte.

In der Zeit vor 40.000 Jahren bis vor 5000 Jahren hielten die Menschen noch etwa gleich viele weibliche und männliche Tiere. Vor knapp 4000 Jahren änderte sich das: Ab diesem Zeitpunkt gab es laut den Funden wesentlich mehr männliche Pferde. Die Forschenden sagen, dass es damals, in der Bronzezeit, auch beim Menschen klare Geschlechterrollen gab. Vielleicht entstanden so auch Vorurteile über Geschlechterunterschiede bei Pferden. Die gibt es allerdings nicht wirklich, besagt eine andere Studie.