In der Lausitz in Sachsen sollen sich laut Gesellschaft für Naturschutz und landschaftsökologische Forschung jetzt 10 bis 15 Tiere aufhalten. Der erste Elch wurde schon Anfang August gesichtet - bei einer Autobahn nahe Görlitz. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, weitere Tiere zu melden. Alle Daten sollen dann an der TU Dresden gesammelt und ausgewertet werden. Ziel ist es, mehr über den Lebensraum der größten Hirschart herauszufinden und sie wieder dauerhaft anzusiedeln. Bis ins Mittelfrühalter waren die Elche in ganz Deutschland verbreitet. Heute wird der Lebensraum der Tiere durch Straßen, Naherholungsgebiete für Menschen und die Jagd gefährdet.

In Polen wächst die Elchpopulation seit Jahren, dort sollen inzwischen etwa 30.000 Tiere leben.