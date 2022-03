Das hat ein deutsch-indisches Forschungsteam herausgefunden, indem es die Grundwassergewinnung aus Brunnen der indischen Metropole Bangalore untersucht hat. Die Forschenden haben die Entwicklung in den letzten 40 Jahren beobachtet.



Demnach waren die Brunnen vor dem Jahr 2000 durchschnittlich etwa 120 Meter tief und wurden im folgenden Jahrzehnt auf etwa 250 Meter Tiefe erweitert. Die Forschenden konnten aber nachweisen: Am Wasserstand hat sich dadurch nichts geändert. Der wurde vor allem durch das einsickernde Grundwasser bestimmt - und das hing von der Menge an Regen ab.



Die Forschenden sagen, das sei ein gutes Zeichen, weil so ein nachhaltiges Grundwasser-Management möglich ist - auch wenn es das in den letzten Jahren nicht gegeben hat.