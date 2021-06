Brustimplantate einsetzen ist inzwischen Routine - leider auch, Brustimplantate wieder rauszunehmen.

Laut Zahlen aus den USA muss die Mehrzahl der Silikonkissen nach 10 Jahren wieder raus. Ein Forschungsteam des MIT in den USA hat sich näher angeschaut, welche Rolle die Oberfläche der Implantate dabei spielt. In den 60er Jahren waren die Implantate noch außen glatt - das führte aber dazu, dass sich bei den Patientinnen oft Narbengewebe drumherum bildete. Ergebnis: Schmerzen und verformte Silikonkissen. In den 80ern ist man deswegen auf raue Oberflächen umgestiegen. Allerdings bekamen manche Frauen bei dieser Variante eine seltene Krebsform.

Seit etwa zehn Jahren sind Brustimplantate meistens leicht angeraut - wobei die Größe und Verteilung der Unregelmäßigkeiten genau auf die Zellen rundherum abgestimmt ist. Das hält das Team des MIT auch für die beste Variante. In Tierversuchen und Beobachtungen von Patientinnen kam heraus, dass die sehr rauen Implantate oft das Immunsystem besonders triggern und Entzündungen auslösen. Manchmal werden auch winzige Stückchen abgerieben und landen dann im umliegenden Gewebe. Bei den glatten Silikonkissen gab es das Narbenproblem. Bei den mittelrauen, zell-angepassten Kissen gab es die wenigsten Reizungen.