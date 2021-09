Sind künstliche Intelligenzen besser als Ärzte, wenn es darum geht auf einem Röntgenbild einen Brustkrebs zu erkennen?

Frühere Studien hatten dafür Hinweise geliefert. Um der Sache auf den Grund zu gehen, hat die britische Gesundheitsbehörde ein Expertenteam beauftragt, die Datenlage zu analysieren. Die Fachleute haben ihre Ergebnisse nun im British Medical Journal veröffentlicht.

Zwei Ärzte sehen mehr als ein Computer

Sie kommen zu dem Schluss, das bis jetzt künstliche Intelligenzen beim Brustkrebs-Screening noch unterlegen sind. Vor allem dann, wenn jede Aufnahme von mindestens zwei Ärzten ausgewertet wird - so wie es in der EU und Großbritannien Standard ist. In die Auswertung sind Daten aus 12 Studien eingeflossen, die seit 2010 veröffentlicht wurden.

Algorithmen auf dem Vormarsch

Die Expertinnen und Experten schreiben aber auch: Nur weil im Moment Ärzte noch besser sind als Computer, muss das nicht so bleiben. Selbst-lernende Algorithmen würden immer besser, es sei durchaus möglich, dass es bald Programme gebe, die bei der Früherkennung von Brustkrebs zuverlässiger seien als Menschen.