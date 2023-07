Im frühesten Stadium liegt die Überlebensrate bei nahezu 100 Prozent, sie sinkt in späteren Stadien dann aber drastisch auf um die 25 Prozent.

Wichtig ist also die Früherkennung und dafür haben Forschende der US-Hochschule MIT eine neue Technik entwickelt. Das flexible, flache Ultraschallgerät ist so geformt, dass es an einem speziellen BH angebracht werden kann. Die Studie dazu zeigt, dass das Gerät Ultraschallbilder in einer ähnlich guten Auflösung liefert wie die großen Geräte, die in medizinischen Einrichtungen zum Einsatz kommen.

Vorteil: Häufigeres Screening möglich

Die Hauptautorin der Studie wurde zur Entwicklung des Geräts durch ihre Tante inspiriert, die trotz regelmäßiger Vorsorgescreens an Brustkrebs starb. Die Idee: Tragbare Technik soll häufigeres Screening ermöglichen, auch ohne Termin beim Spezialisten. Gerade für Frauen, die ein hohes Brustkrebsrisiko haben.



Denn Tumore, die sich zwischen zwei regulären Vorsorgeuntersuchungen entwickeln, neigen auch dazu, aggressiver zu sein.