Brüste? Nein, danke. Das sagen manche Frauen nach einer Brustkrebs-Operation und verzichten darauf, dass entnommenes Gewebe ersetzt wird, zum Beispiel mit Silikonimplantaten.

Im englischsprachigen Raum gibt es dafür sogar einen Begriff: "going flat", also übersetzt "flach werden". Für diese Entscheidung haben Ärzte und Ärztinnen aber oft nicht so viel Verständnis, ergibt jetzt eine Umfrage der University of California in Los Angeles. Dafür wurden gut 900 Frauen befragt, denen eine oder beide Brüste entfernt wurden und die keine Wiederherstellung wollten.

Knapp drei Viertel von ihnen waren hinterher zufrieden mit der Entscheidung. Sie wollten so schneller wieder gesund werden. Fremde Stoffe in ihrem Körper lehnten sie ab und sagten, für ihr Selbstbild sei die Brust nicht so wichtig. Allerdings sagte gut jede fünfte Befragte, dass der Chirurg oder die Chirurgin mit der Entscheidung nicht einverstanden war und zum Teil absichtlich nach der Brustentfernung mehr Haut übrig gelassen hatte, falls die Patientin später ihre Meinung ändert.