Der Naturschutzbund Nabu teilte mit, dass dieses Jahr in den westdeutschen Bundesländern mehr Weißstorch-Paare gebrütet haben als letztes Jahr. In den ostdeutschen Ländern ging der Brutbestand zurück oder stagnierte.

Grund dafür sind laut Nabu aber nicht in erster Linie die Bedigungen vor Ort, sondern in den Winterquartieren. Ostdeutsche Störche überwintern oft im östlichen Afrika, westdeutsche ziehen in der Regel nach Spanien oder Portugal und leben dort auf Mülldeponien oder Reisfeldern. Die Wessi-Störche haben also einen kürzen Weg und im Winter oft mehr Nahrung.

Gesamtdeutsch gab es mehr Brutpaare als letztes Jahr - besonders im Nordwesten war die Saison gut. Das Wetter war da für die heranwachsenden Störche ideal. Auch die Nahrungssituation: denn 2019 war ein „Mäusejahr“, das heißt die Feldmauspopulation ist geradezu explodiert.

Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Letztes Jahr zählte der Nabu fast 7.000 Weißstorch-Brutpaare.