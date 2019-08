In einer beliebten Urlaubsregion in Neuseeland dürfen Touristen bald nicht mehr mit Delfinen schwimmen.

Die Entscheidung der Regierung gilt nach einem Bericht des Guardian für die Bay of Islands auf der Nordinsel. Nach Angaben der Naturschutzbehörde haben Untersuchungen ergeben, dass der Umgang mit Menschen große Auswirkungen auf das Verhalten und die Population des Großen Tümmlers hat. Demnach ging der Bestand der Delfinart in der Region seit 1990 um zwei Drittel zurück. Der Große Tümmler hält sich normalerweise gerne in Küstengebieten auf.

In Neuseeland bieten viele Veranstalter Schwimm-Touren mit wilden Delfinen an. Laut Naturschutzbehörde hat das einen deutlichen Einfluss auf das Ruhe- und Fressverhalten der Tümmler.

1999 gab es Schätzungen zufolge noch 270 der Tiere in der Bay of Islands, heute nur noch 31. Touren mit dem Gemeinen Delfin oder dem Schwarzdelfin in anderen Teilen des Landes bleiben erlaubt.