Das buddhistische Land Bhutan hat schon das Konzept des Bruttonationalglücks eingeführt - und jetzt plant es eine Achtsamkeits-Stadt.

Nach einem Reuters-Bericht startet heute die Ausgabe von Anleihen, um erste Finanzierer zu finden. Die Achtsamkeitsstadt soll in den nächsten rund 20 Jahren als Sonderverwaltungsregion mit speziellen Gesetzen entstehen. Für den Anfang ist eine Bevölkerung von 150.000 Menschen geplant, später soll es bis zu eine Million werden. Die Stadt Gelephu soll dazu motivieren, zu Fuß und auf dem Rad unterwegs zu sein, um die Emissionen zu senken. Es soll Grünflächen zum Meditieren und Entspannen geben, eine achtsamkeits-basierte Bildung und Business-Möglichkeiten von grüner Energie über Ökotourismus bis zu Spiritualität.

Anknüpfung für internationale Wirtschaft

Bhutan hofft, dass die Stadt auch ein Anknüpfungspunkt für die internationale Wirtschaft wird. Sie liegt an der Grenze zum großen Nachbarn Indien - der auch schon Interesse signalisiert hat, sie in sein Straßen- und Schienennetz zu integrieren. Bhutan hat eine Bevölkerung von rund 800.000 Menschen, viele vor allem Jüngere suchen ihre Chancen im Ausland, etwa in Australien.