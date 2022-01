Eine für den Buddhismus wichtige Leitfigur ist gestorben: der Mönch und Zen-Meister Thich Nhat Hanh.

Er starb im Alter von 95 Jahren in seinem Haus in Vietnam. Thich Nhat Hanh war in den letzten Jahrzehnten neben dem Dalai Lama einer der bekanntesten Vertreter des Buddishmus. Er schrieb viele Bücher, unter anderem über Achtsamkeit. Er war außerdem Friedensaktivist. Während des Vietnam-Kriegs in den 60er Jahren war er aus seiner Heimat verbannt worden - er lebte eine Zeit lang im Exil in Frankreich.

In Deutschland hatte Thich Nhat Hanh in der Nähe von Köln eine buddhistische Gemeinschaft gegründet. Die erklärte, sie wolle nach seinem Tod sein Erbe fortführen.