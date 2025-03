In Paris könnte es auf vielen Straßen bald deutlich leiser und entspannter werden: In einer Bürgerbefragung hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, dass hunderte Straßen in Paris bald autofrei sein sollen.

Konkret stimmten die Pariser dafür ab, 500 Straßen zu begrünen und für Autos zu sperren. Damit könnten bald 10.000 Parkplätze in der französischen Hauptstadt wegfallen. Welche Straßen zur grünen Fußgängerzone werden, soll jetzt lokal geklärt werden. Die Umsetzung wird wohl drei bis vier Jahre dauern. Seit Jahren treibt Bürgermeisterin Anne Hidalgo die grüne Verkehrswende in Paris voran. Inzwischen sind schon 220 Pariser Straßen autofrei. Bei der Abstimmung am Wochenende haben nur vier Prozent der knapp 1,4 Millionen Wählerinnen und Wähler mitgemacht. Es war schon die dritte zur Verkehrswende. In Deutschland ginge das Ganze so nicht. Wie der Deutsche Städtetag erklärt, würde eine Bürgerabstimmung nicht ausreichen, sondern es bräuchte ein "Entwidmungsverfahren". Dabei müssen die Interessen aller Straßennutzenden berücksichtigt werden - etwa auch von Händlern.