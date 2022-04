Die Folgen des Klimawandels zeigen sich auch in den Alpen: Dort verschieben sich die Baumgrenzen.

Hobby-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler haben das im Rahmen eines laufenden Bürgerforschungsprojekts dokumentiert. Per Handy-App übermittelten sie schon mehr als 1000 Fotos und GPS-Standort-Daten von 23 Baumarten. Ein Beispiel aus den vorläufigen Ergebnissen des Projekts: die Stechpalme.

Im 19. Jahrhundert hatte sie ihren höchsten dokumentierten Standort in den bayerischen Alpen auf rund 900 Metern. Inzwischen kommt der immergrüne Baum nach Aufnahmen von Bürgerforschern auch deutlich höher vor, auf 1300 Metern.

Hintergrund sind die steigenden Durchschnittstemperaturen, auch in den Bergen. Nach Angaben der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf können Bäume mit jedem Grad Celsius mehr theoretisch 200 Höhenmeter weiter oben gedeihen. Auch mit den Baumgrenzen dürfte sich die Landschaft in den Alpen durch den Klimawandel also weiter verändern.