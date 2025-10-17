Viele Menschen, die Bürgergeld bekommen, können sich offenbar teils grundlegende Alltagsdinge nicht leisten.

Der Paritätische Gesamtverband hat unter anderem Daten vom Statistischen Bundesamt ausgewertet. Demnach hat jeder dritte Haushalt nicht genug Geld, um jeden Tag gesund zu essen. Mehr als die Hälfte der Leute im Bürgergeld kann kaputte Möbel nicht ersetzen. Und die Zahlen zeigen zum Beispiel auch: Jede und jeder Fünfte hat nur ein Paar Schuhe. Und viele sagen, dass sie sich Freizeitaktivitäten oft nicht leisten können. Die Werte sind jeweils deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung.

Der Chef vom Paritätischen Gesamtverband nennt es einen Skandal, dass viele nicht mal das Nötigste haben. Statt strengerer Regeln fordert er von der Politik, dass mehr Bürgergeld gezahlt wird.