Eine Studie aus den USA kommt zu dem Schluss, dass eine höhere Konzentration von Feinstaub und ein höherer CO2-Gehalt der Luft dazu führen, dass man langsamer und ungenauer arbeitet. Der Untersuchung zufolge ist dieser negative Effekt stärker als bisher vermutet. So führte eine höhere Feinstaubkonzentration auch bei jüngeren Menschen sofort zu langsamerem Denken. Das zeigten Tests in unterschiedlichen Büros von Ingenieuren bis Maklern in sechs Ländern: China, Indien, Mexiko, Thailand, Großbritannien und den USA.

Wie genau Feinstaub und CO2 das Denken beeinflussen, wurde nicht untersucht. Die Forschenden sagen aber, dass eine bessere Belüftung nicht nur gegen die Ausbreitung des Coronavirus hilft, sondern ganz grundsätzlich wichtig sei für die Gesundheit und die Produktivität.