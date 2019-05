Das ist gar nicht so schlimm, wie es klingt. Denn Gerüchte sind ganz normal. Das hat ein Psychologie-Team der University of California in Riverside herausgefunden. Es hat knapp 500 Probanden tagelang mit Aufnahmegeräten ausgestattet, so dass sie sich daran gewöhnten. Im Büro redeten sie dann ganz normal und lästerten auch. Die Autoren bekamen so wertvolle Daten. Denn wenn Probanden nur mit Fragebögen Auskunft geben sollen, wieviel sie lästern, dann wird oft nicht die Wahrheit gesagt.

Das Team wertete die stichprobenartigen Aufnahmen aus und dabei kam raus, dass bei einem normalen Tagesablauf über 16 Stunden eine knappe Stunde getratscht wurde. Im Schnitt 52 Minuten wurde über Leute geredet, die nicht anwesend waren. Junge Erwachsene machten das etwas mehr und auch etwas böser als die älteren. Und Frauen tratschten ein klein wenig mehr als Männer, allerdings nur, in dem sie Infos austauschten, ohne die zu bewerten. Auch insgesamt war der Inhalt des Gossips in rund drei Viertel der Gespräche neutral. Wenn zwei Leute im Büro also konspirativ die Köpfe zusammenstecken, dann muss dahinter gar nicht unbedingt was Fieses stecken.