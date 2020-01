Dabei helfen sie uns, Stress zu reduzieren. Das hat ein japanisches Wissenschaftler-Team in einer Studie untersucht. Sie haben Büroangestellte an ihrem Arbeitsplatz untersucht. Diese Arbeitsplätze waren zunächst Pflanzen-frei.

In der ersten Phase der Studie sollten die Angestellten einfach an ihrem Schreibtisch eine dreiminütige Pause einlegen, wenn sie sich gestresst fühlen. In der zweiten Phase durften sie sich eine Zimmerpflanze aussuchen, die sie auf ihren Schreibtisch stellen sollten und um die sie sich während der Stress-Pausen kümmern durften.

Heraus kam, dass allein das Anschauen der Pflanzen dazu führte, dass die Studienteilnehmer weniger gestresst waren. Dabei war nicht die Größe entscheidend: Ein kleiner grüner Kaktus neben dem Bildschirm reicht laut den Forschenden schon aus.