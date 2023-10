Büro-Arbeit ist meistens Sitz-Arbeit.

Und die ist nicht gerade gesund für den Rücken - außer man hat einen dynamischen Bürostuhl, der sich mitbewegt. Ein Team der TU Dresden sagt, dass solche Bürostühle am besten sind, auf denen man sitzt wie auf einer Schaukel. Das sind spezielle Stühle, bei denen die Sitzfläche an einer Aufhängung befestigt ist und darum wie eine Schaukel oder ein Pendel hin- und herschwingen kann. Dabei bewegen sich Becken und Sitzfläche immer in die gleiche Richtung - Becken und Wirbelsäule werden also immer gut unterstützt. Anders als zum Beispiel auf einem Sitzball, auf dem man beim Hin- und Herrollen immer wieder den Kontakt verliert.

Um während der Arbeit die Bewegung nicht zu vergessen, haben die Forschenden außerdem einen Sensor entwickelt. Er zeichnet die Bewegungen auf dem Stuhl auf und rechnet um, wie viel Energie man verbraucht hat und was für eine Strecke man mit den Bewegungen umgerechnet zurückgelegt hätte. So kann man verfolgen, ob man sich während der Arbeit genug bewegt hat.