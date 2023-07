"Bullshit Jobs", so nennt es ein US-Wissenschaftler, wenn Erwerbstätige ihre Arbeit als nutzlos für die Gesellschaft empfinden.

Dieses Phänomen hat ein Soziologe der Uni Zürich genauer untersucht, anhand von Umfragedaten von Personen in den USA, die in rund 20 verschiedenen Berufen tätig sind. Dabei kam heraus, dass es stark von der Branche abhängt, ob der eigene Job als sinnlos wahrgenommen wird. Erwerbstätige in Finanz- und Verkaufsberufen gaben etwa mehr als doppelt so oft an, dass sie ihre Jobs als gesellschaftlich nutzlos ansehen. Auch bei Büroangestellten war die Quote höher. Außerdem zeigte sich, dass Jobs in der Privatwirtschaft häufiger als nutzlos angesehen werden als Tätigkeiten im öffentlichen oder im Non-Profit-Sektor.

Der Schweizer Soziologe bezeichnet "Bullshit Jobs" als komplexes Phänomen. Denn nicht nur das Berufsfeld spielt eine Rolle. Auch die Arbeitsbedingungen oder ob man sich von seiner Arbeit entfremdet hat, tragen dazu bei, dass jemand seinen Job als sozial nutzlos wahrnimmt.