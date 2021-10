Der Bund der Steuerzahler hat dagegen protestiert, dass so viele Abgeordnete im neuen Bundestag sitzen wie noch nie - nämlich 736.

Am Montagabend gab es eine Lichtprojektion: Dazu wurde ein Gebäude im Regierungsviertel angeleuchtet mit dem Satz "XXL-Bundestag stoppen!"

Der Bund der Steuerzahler fordert eine grundlegende Reform, um den Bundestag wieder kleiner zu machen. Nach Berechnungen des Vereins wird der neue Bundestag in den nächsten Jahren für Mehrkosten von über 400 Millionen Euro sorgen. In einer Petition fordert der Bund der Steuerzahler, dass es maximal 500 Parlaments-Abgeordnete gibt und das auch dauerhaft so bleibt.