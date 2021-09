Das Bundesarbeitsgericht steht schon länger wegen seiner NS-Vergangenheit in der Kritik.

Der Vorwurf: In dem Gericht haben seit seiner Gründung 1954 jahrzehntelang Richter mit Nazi-Vergangenheit Recht gesprochen. Jetzt hat das Gericht in Erfurt einem interdisziplinären Forschungsteam aus Berlin und München den Auftrag gegeben, mögliche nationalsozialistische Einflüsse zu ermitteln. Dafür sollen in einer Teilstudie die Biografien der Richterinnen und Richter des Arbeitsgerichts aufgearbeitet werden. In einer weiteren Teilstudie sollen konkrete Urteile juristisch analysiert werden, ob vorige Nazis Einfluss auf sie hatten.

Aufruf des Bundespräsidenten

Vor zwei Wochen erst hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier viele Bundeseinrichtungen aufgerufen, ihre NS-Vergangenheit aufarbeiten zu lassen. Im Präsidialamt selbst läuft seit etwa einem Jahr eine Analyse. Historikerinnen und Historiker untersuchen, wie die Bundespräsidenten von Heinrich Lübke bis Richard von Weizsäcker mit NS-Tätern, Opfern und Mitläufern umgegangen sind. Dafür werden zum Beispiel ihre Reden analysiert, Staatsbesuche, Briefe, das Personal, Ordensverleihungen und Begnadigungen.