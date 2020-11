Das hat die stellvertretende Vorsitzende des Berliner Landesverbands mitgeteilt, nachdem vorher die "Berliner Morgenpost" berichtet hatte. Es geht um Plagiatsvorwürfe - die Freie Universität Berlin hatte angekündigt, das Verfahren um Giffeys Doktorarbeit neu aufzurollen.

Letztes Jahr hatte ein Prüfungsgremium entschieden, dass Giffey nachweislich von anderen Quellen abgeschrieben, das aber nicht deutlich gekennzeichnet hatte. Sie wurde dafür gerügt, durfte ihren Titel aber behalten. Anfang des Monats hatte ein neues Gutachten zwar festgestellt, dass das so in Ordnung war. Die Universität entschied aber, dass es sich in Giffeys Fall nicht um einen minderschweren Fall handle und deshalb neu geprüft werde.

Ende des Monats will Giffey beim Berliner SPD-Parteitag für den Landesvorsitz kandidieren.