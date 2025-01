Ist das Kunst? Oder doch nur eine Gesundheitslatsche?

Mit der Frage beschäftigt sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ab diesem Donnerstag (09.01.2025). Birkenstock hat gegen mehrere Konkurrenten geklagt, die ähnliche Schuhe anbieten. Die Firma argumentiert, dass es sich bei ihren Sandalen um Kunstwerke handele, die vom Urheberrecht geschützt seien.

Vor dem Landgericht Köln hatten die Klagen Erfolg, das Oberlandesgericht wies sie in der Berufung dagegen ab. Das entschied vor einem Jahr, dass die Sandalen nicht die Anforderungen an ein urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst erfüllen. Eine künstlerische Leistung sei nicht feststellbar: Der kreative Gestaltungsspielraum werde dadurch eingeschränkt, dass es sich um Gesundheitssandalen handele, die sich am natürlichen Gang orientieren.

Birkenstock hat sich an den BGH gewandt, um das überprüfen zu lassen. Eine Entscheidung gibt es heute wohl noch nicht.