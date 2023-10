In Deutschland wächst die Zahl der Menschen, die zur Arbeit pendeln.

Das sagt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Am Stichtag Ende Juni waren mehr als 20 Millionen Menschen in einer Kommune beschäftigt, in der sie zu dem Zeitpunkt nicht wohnten. Das sind 700.000 mehr als im Jahr davor. Besonders betrifft das München und das Umland, aber auch Frankfurt am Main, Stuttgart und Hamburg.

Deutlich gestiegen ist der Anteil derjenigen, die weit weg von ihrer Arbeitsstelle leben - also mehr als 30 oder sogar 50 Kilometer entfernt. Das Institut weist aber daraufhin, dass viele Menschen nicht täglich pendeln - weil sie zunehmend auch von Zuhause aus arbeiten.