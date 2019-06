Das geht aus einem Brief der Medizinischen Kommission des DFB an die Vereine hervor, aus dem die Bild am Sonntag zitiert. Demnach soll jeder Erst- und Zweitliga-Profi bei der jährlichen Tauglichkeitsuntersuchung auch einen Baseline-Test machen - damit kann überprüft werden, ob sich die kognitiven Leistungen verschlechtert haben, zum Beispiel die Konzentration oder das Reaktionstempo. So einen Test empfiehlt die Medizin-Kommission auch den Nachwuchsleistungs-Zentren. DFL-Direktor Andreas Nagel sagt, dass das Ganze den Umgang mit Kopfverletzungen im Fußball professionalisieren soll.

Sportmediziner warnen schon länger, dass die Gefahr für das Gehirn bei Kopfbällen oder Zweikämpfen im Fußball oft unterschätzt wird. Die Diskussion gibt es auch bei anderen Sportarten wie American Football oder Boxen.