Die Stadt Dortmund hat dem Stadtrat Unterlagen vorgelegt, nach denen sie auf vielen Kosten sitzen geblieben ist. In diesem Jahr war die Entscheidung über den Titel in der Fußball-Bundesliga erst am letzten Spieltag gefallen. Die Stadt Dortmund hatte vorsichtshalber eine Meisterfeier organisiert, die dann aber wieder abgeblasen wurde. Bayern München und nicht der BVB wurde deutscher Meister.

Die rund 320.000 Euro kamen vor allem durch Stornokosten für einen Sicherheitsdienst, aber auch für Toiletten und einen Sanitätsdienst zustande.