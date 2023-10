Im Bundespräsdialamt konnten frühere Nationalsozialisten nach dem 2. Weltkrieg noch gut Karriere machen.

Genau wie in anderen deutschen Behörden. Der Historiker Norbert Frei sagte bei der Vorstellung seiner Studie dazu wörtlich: „Je höher der Dienstrang, desto dichter die Reihen der Ex-Parteigenossen.“ Er und sein Team haben untersucht, welche Menschen zwischen 1949 und 1994 in den höheren Dienst ins Präsidialamt kamen. Von 58 altersmäßig möglichen höheren Beamten waren 50, also die meisten, auch unter Hitler in der NSDAP gewesen.

Die Forschenden haben auch Auftritte, Reden und Staatsbesuche der sechs Präsidenten bis 1994 analysiert. Zum Beispiel der erste Bundespräsident Theodor Heuss sei widersprüchlich mit der NS-Aufarbeitung umgegangen. Auf der einen Seite hatte er früh von „Kollektivscham“ gesprochen und bei der Eröffnung der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen zugegeben, Zitat, "Wir haben von den Dingen gewusst.“ Auf der anderen Seite hatte sich Heuss aber - wie seine Amtsnachfolger - für die Begnadigung von verurteilten Kriegsverbrechern eingesetzt.

Hier eine Broschüre des Bundespräsidialamtes zur Studie. Übrigens: Das Bild oben zeigt den aktuellen Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier. Er hatte die Studie mit veranlasst.