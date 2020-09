Zigarettenwerbung werden wir bald wohl kaum bis gar nicht mehr auf den Straßen sehen.

Der Bundesrat hat ein neues Gesetz beschlossen, dass die Außenwerbung für Tabakprodukte - also zum Beispiel auf Plakaten - verbietet. Nur an Tabakfachgeschäften darf dann noch Werbung hängen. Im Kino dürfen Werbespots für Zigaretten & Co nur vor Filmen laufen, die ab 18 freigegeben sind.

Die neuen Regeln werden aber nicht von jetzt auf gleich umgesetzt. Im Kino wird Tabakwerbung ab dem nächsten Jahr verboten. Plakatwerbung für Tabakprodukte ist dann ab 2022 nicht mehr erlaubt, ein Jahr später dann auch für Tabakerhitzer und ab 2024 ist dann auch Werbung für E-Zigaretten verboten.

Schluss sein soll ab kommendem Januar auch mit dem Verteilen von Gratis-Proben außerhalb von Fachgeschäften etwa bei Musikfestivals und von Tabakprodukten als Gewinne bei Preisausschreiben. Verboten ist Tabakwerbung etwa schon in Radio und Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften.

Deutschland ist bis jetzt noch das einzige Land in der Europäischen Union, das immer noch uneingeschränkt Außenwerbung für Tabakprodukte erlaubt.