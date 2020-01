Das Kanzleramt schreibt, dass die Anzahl der Anfragen deutlich gestiegen ist. Das binde in hohem Maß Ressourcen - sowohl im Parlament als auch in der Bundesregierung.

In dieser Legislaturperiode wurden bereits mehr als 6.000 Anfragen an die Regierung gestellt. In den beiden vorangegangenen Legislaturperioden waren es jeweils weniger als 4.000.

Grund für den Anstieg ist, dass die AfD neu und die FDP wieder in den Bundestag eingezogen sind. Aus diesen beiden Fraktionen kommen auch die meisten Anfragen. Die Opposition kann über die Anfragen Themen setzen und die Regierung kritisieren.