In der aktuellen Wahlperiode sind so viele Bundestagsabgeordnete ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr.

Das berichtet das Portal Business Insider und bezieht sich dabei auf Zahlen des Bundestags. Demnach ist bei besonders vielen Bundestagsabgeordneten die Immunität aufgehoben worden, um Ermittlungen gegen sie möglich zu machen.

Offenbar gab es in dieser Wahlperiode 23 Fälle. Das seien mehr als viermal so viele wie in der Wahlperiode davor. Betroffen sind insgesamt 18 Politiker aller Parteien außer der Grünen.

Mit der Immunität sind Bundestagsabgeordnete vor Strafverfolgung geschützt.

Das steht in Artikel 46 des Grundgesetzes. Die Polizei darf nur wegen einer mutmaßlichen Straftat ermitteln und einen Abgeordneten verhaften, wenn der Bundestag dem zustimmt und die Immunität aufhebt - außer, derjenige wird unmittelbar bei der Tat oder am Tag nach der Tat festgenommen.