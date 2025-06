Im Bundestag bleibt's dabei: Die Diäten der Abgeordneten steigen weiter automatisch.

Das hat das Parlament am Abend beschlossen - gegen die Stimmen der AfD und der Linken. Die Regel gilt seit 2014 - es wird aber in jeder neuen Legislaturperiode neu darüber abgestimmt. Automatisierung heißt: Die Diäten steigen oder sinken immer so viel wie sich die Durchschnittslöhne in Deutschland verändert haben. Das wird jedes Jahr im Juli angepasst.

Zurzeit bekommen die Abgeordneten im Monat mehr als 11.200 Euro, die versteuert werden müssen. Dazu kommt monatlich eine steuerfreie Kostenpauschale von aktuell mehr als 5.300 Euro.

Mehr Infos zu dem Thema hier.