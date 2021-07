Die Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Das zeigt eine Studienreihe der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung. Laut der lag die Summe aller Nebeneinkünfte im Jahr 2013 noch bei geschätzt 30 Millionen Euro, inzwischen sind es fast 53. Nicht alle Abgeordneten verdienen neben dem Bundestagsmandat noch etwas dazu, es sind rund ein Drittel, die meisten gehören zu CDU, CSU und FDP.

Der Studienautor lobt die schärferen Transparenzregeln, die im Juni nach den Skandalen um lukrative Maskengeschäfte beschlossen wurden. Das Ganze gehe in die richtige Richtung, müsse aber weiter beobachtet und verschärft werden, damit der Bundestag nicht in den Verdacht gerät, käuflich zu sein. Ein Vorschlag wäre, eine Obergrenze für Nebeneinkommen festzulegen - alles, was darüber hinaus geht, könnte gespendet werden.