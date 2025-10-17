Für Behörden in Deutschland soll es bald leichter werden, untereinander Daten auszutauschen.

Der Bundestag hat zugestimmt, dass dafür ein gemeinsames IT-System aufgebaut werden kann. Die grobe Idee dahinter: Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen geben ihre Daten nur noch einmal an, wenn sie was vom Staat wollen. Die verschiedenen Ämter können sich diese Infos dann von Servern ziehen. Zum Beispiel könnte dann auch das Jobcenter die Adressdaten nutzen, die man beim Umzug dem Meldeamt mitgeteilt hat. Dadurch soll es weniger Bürokratie geben und Zeit gespart werden.

Bis Ende des Jahres sollen erste Datensätze verknüpft werden. In drei Jahren sollen dann alle Behörden an das System angeschlossen sein.

Die Idee heißt NOOTS, das steht für Nationales Once-Only-Technical-System. Hier der Bundestagsbeschluss dazu.