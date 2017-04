Petry erklärte in einer Videobotschaft, dass sie "weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam" zur Verfügung stehe. Die 41-Jährige begründete diesen Schritt damit, dass "drängende Sachfragen" wie etwa die grundsätzliche Ausrichtung der Partei unabhängig von Personalfragen diskutiert werden müssten. Petry kritisierte ihre Partei dafür, dass viele Namen diskutiert werden und dass die Partei dadurch nach außen hin uneinig wirke.

Am Wochenende trifft sich die AfD zu einem Parteitag in Köln. Auf dem war ein Machtkampf erwartet worden - zwischen Petry und ihrem Widersacher, dem AfD-Vizechef Alexander Gauland. Petry hatte für den Parteitag einen Antrag eingereicht, über den sie abstimmen lassen will. Sie will, dass die AfD sich "für den realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" entscheidet. Bisher sei das Image der AfD aber von der "fundamentaloppositionellen Strategie" dominiert.

Auch wenn Petry sich nicht für die Bundestagswahl aufstellen lassen will, bleibt sie weiterhin Spitzenkandidatin des Landesverbandes der AfD in Sachsen.