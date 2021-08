Nordrhein-Westfalen bereitet gerade speziell für Menschen in Hochwasser-Gebieten die Teilnahme an der Bundestagswahl vor.

Ein Erlass des Wahlleiters erlaubt dort jetzt auch Zelte, Container oder Busse als Wahlräume. Weil viele Menschen ihr Haus und damit ihre Postadresse verloren haben, empfiehlt der Landeswahlleiter die Wahlbenachrichtigungen über Plakate bekannt zu machen. Das sind Angaben zum Wahltag, Ort und zur möglichen Briefwahl.

Vor einem Monat waren bei Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 180 Personen ums Leben gekommen. In den Regionen entstanden Schäden in Milliardenhöhe - auch Bayern war betroffen.