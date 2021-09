Keine Ahnung was man wählen soll - also einfach mit dem Wahl-O-Mat herausfinden, welche Partei den eigenen Überzeugungen am ehesten entspricht?

So läuft es offenbar nur selten. Ein Großteil derer, die den Wahl-O-Mat nutzen, wird einfach noch mal in der eigenen politischen Meinung bestätigt. Die typischen Nutzer und Nutzerinnen sind eher jung, politisch interessiert und haben auch vor, zur Wahl zu gehen. Überraschungen gibt es mit dem Programm selten. Wahl-O-Mat-Forscher Stefan Marschall sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, 90 Prozent kommen am Ende bei ihrer Parteipräferenz raus: Entweder direkt bei der Partei oder zumindest in der Nähe. Hinweise dafür, dass jemand seine Wahlentscheidung durch die Webseite ändert, hat der Wissenschaftler nicht gefunden. In diesem Jahr wurde der Wahl-O-Mat schon mehr als 15.7 Millionen Mal genutzt, so viel wie nie zuvor. Hinter dem Angebot steht die Bundeszentrale für politische Bildung.