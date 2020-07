Die neue Wehrbeauftragte des Bundestages denkt über eine Rückkehr zur Wehrpflicht nach.

Eva Högl hat der Funke-Mediengruppe gesagt, dass es ein Riesenfehler gewesen ist, die allgemeine Wehrpflicht abzuschaffen. Sie bringt das auch in Zusammenhang mit den rechtsextremistischen Vorfällen in der Bundeswehr. Högl glaubt, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang in der Bundeswehr Dienst leisten würde, würde das auch die Ausbreitung von Rechtsextremismus in der Truppe schwerer machen.

Ihrer Meinung nach gibt es nicht nur im Kommando Spezialkräfte, sondern generell in der Bundeswehr rechtsextreme Tendenzen. Wie stark sich dort schon rechtsextreme Netzwerke gebildet haben, soll jetzt genauer untersucht werden.

Im nächsten Jahr will sie intensiv darüber sprechen, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Ein Thema soll dann auch die Frage sein, ob Männer und Frauen in gleichermaßen verpflichtet werden sollen.