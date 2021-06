Zum ersten Mal seit rund 100 Jahren gibt es in Deutschland jetzt wieder einen jüdischen Militärseelsorger.

Und zwar den Rabbiner Zsolt Balla, er wird heute Nachmittag in sein Amt eingeführt. Im Vorfeld hat er gesagt, dass er jüdische Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr zu einem offeneren Umgang mit ihrem Glauben ermutigen möchte. Gleichzeitig hat er gesagt, dass ihm rechtsextreme und antisemitische Vorfälle in der Bundeswehr Sorge machen.

Balla soll auch nicht der einzige Militärrabbiner bleiben - in Zukunft sollen noch weitere dazu kommen. Sie sollen die rund 300 jüdischen Soldatinnen und Soldaten seelsorgerisch unterstützen, aber auch Ansprechpartner für alle Bundeswehrmitglieder zum Thema Judentum sein.

Bei der Bundeswehr gibt es bis jetzt rund 200 Militärgeistliche - die eine Hälfte ist evangelisch, die andere katholisch. Muslimische Militärimame gibt es bis jetzt noch nicht, sie sollen aber auch bald eingeführt werden.