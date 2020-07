Auch die Bundeswehr will einige ihrer Spürhunde darauf trainieren. Dafür gibt es ein Test-Projekt mit zehn Hunden, zusammen mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Die Hunde sind Schäferhunde, Spaniel und Retriever. Sie schnüffeln nicht an Infizierten, sondern an Speichelproben von Corona-infizierten Menschen. Derzeit liegt die Trefferquote laut Bundeswehr bei etwa 80 Prozent, aber richtige Ergebnisse werden erst in ein paar Wochen vorliegen.

Die Bundeswehr-Spürhunde suchen normalerweise nach Sprengstoff und Drogen. Hunde können allerdings auch darauf trainiert werden, bestimmte Krankheiten bei Menschen zu erkennen, zum Beispiel Krebs.

