Kürbisse sind das absolute Herbstgemüse und dürfen auch als Deko zu Halloween nicht fehlen.

Und offenbar werden die bunten Früchte in Deutschland immer beliebter. In den letzten zehn Jahren hat sich die geerntete Menge von Speisekürbissen fast verdoppelt. 2009 registrierte das Statistische Bundesamt noch eine Erntemenge von 48.000 Tonnen - letztes Jahr waren es 86.000. Auch die Anbaufläche hat sich in der Zeit mehr als verdoppelt - sie nimmt inzwischen in etwa die Größe von 6.000 Fußballfeldern ein.

Das Kürbis-Rekordjahr hat war bisher übrigens das Jahr 2017. Da lagen die Kürbis-Zahlen in Deutschland noch ein klein wenig höher - und resultierten damals in einer Erntemenge von über 90.000 Tonnen.