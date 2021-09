Sie haben in ihrem Rachen noch einen weiteren Mund, der aus Ober- und Unterkiefer besteht. Die vorderen Kiefer dienen dazu, Nahrung zu fangen, die hinteren zerkleinern sie. Forschende aus den USA wollten wissen, wie sich die Kiefer der Buntbarsche im Malawisee entwickelt haben. Denn die Fische sind dort evolutionär besonders erfolgreich: In den letzten ein bis zwei Millionen Jahren haben sie bis zu 1000 verschiedene Arten entwickelt, die jeweils auch unterschiedliche Kiefer haben. Bisher gingen Forschende davon aus, dass sich die vorderen und die hinteren Kiefer immer unabhängig voneinander verändert haben. Die neue Studie legt jetzt nahe, dass alle vier Kiefer sich als System an neue Umstände angepasst haben. Das widerspricht eigentlich dem wissenschaftlichen Konsens, denn bisher ging man davon aus, dass sich komplexe Organ-Systeme weniger gut verändern können als einzelne Organe. Die Forschenden sehen in ihrer Arbeit eine Aufforderung, auch die Evolution anderer Spezies nochmal neu zu analysieren.