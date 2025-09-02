Homosexualität ist in rund 30 afrikanischen Staaten illegal - jetzt hat auch Burkina Faso ein Gesetz, das das Ausleben unter Strafe stellt.

Das westafrikanische Land hat gerade eine Militärregierung und jetzt ein Gesetz verabschiedet, das Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Gefängnis vorsieht, wenn schwule oder lesbische Menschen ihre Sexualität ausleben. Bei Leuten aus dem Ausland sieht das Gesetz vor, dass sie abgeschoben werden.

Mit dem Schritt folgt das Land einer ganzen Reihe afrikanischer Staaten, die queer-feindliche Gesetze verabschiedet haben. Mali - das mit Burkina Faso verbündet ist und auch von einer Militärregierung geführt wird - hat letzten November Homosexualität für illegal erklärt. Ghana und Uganda haben ihre Gesetze in den letzten Jahren noch verschärft und damit viel Kritik auf sich gezogen. (In Uganda machen sich zum Beispiel auch Leute strafbar, die queere Menschen unterstützen.)