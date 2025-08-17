In Burkina Faso im Westen Afrikas stehen vier Unesco-Welterbestätten.

Eines davon ist der Könligliche Hof von Tiébélé - ein aufwendig bemalter Komplex aus Lehmhütten aus dem 16. Jahrhundert. Die Ethnie der Kassena hat Tiébélé einst gegründet. Sie lebt bis heute dort. Viele machen sich Sorgen, dass ihr kulturelles Erbe infolge des Klimawandels verschwinden könnte.

Ein Anwohner hat dem britischen Guardian erzählt, dass es jetzt im Frühjahr viel öfter regnet als sonst - und die Plastikplanen nicht reichen, um die Wände zu schützen. Denn die Malerien müssen regelmäßig erneuert werden - eine Technik, die nur die Frauen der Kassena beherrschen und seit Jahrhunderten weitergeben. Bei Regen kann die Farbe nicht trocknen - und die Substanz der Lehmhütten nimmt auch Schaden. Die Einwohner bitten um internationale Hilfe, um das Welterbe zu erhalten.

Der Könligliche Hof von Tiébélé war früher eine der Touristenattraktionen von Burkina Faso. Ausländische Besucher sind in den letzten Jahren aber kaum noch gekommen - wegen der islamistischen Terrorgruppen in der Region.