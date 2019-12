Australiens Premierminister Scott Morrison hat sich dafür entschuldigt, dass er während der schweren Buschbrände in seinem Land in den Urlaub geflogen ist.

Beim Besuch des Feuerwehr-Hauptquartiers in Sydney sagte er, er habe ein Versprechen gegenüber seinen Kindern einhalten wollen. Doch als Premier habe er auch andere Pflichten. Morrison war während der schweren Buschbrände im Familienurlaub auf Hawaii gewesen. Den hatte er abgebrochen, nachdem die Kritik immer lauter geworden war.

Morrison lobte bei seinem Besuch auch den Einsatz der Feuerwehr. Die meisten Feuerwehrleute in Australien sind Freiwillige. Am Donnerstag waren zwei Feuerwehrmänner im Kampf gegen die Buschbrände ums Leben gekommen. Die Buschbrände sind dieses Jahr besonders früh in Australien ausgebrochen. Bisher kamen landesweit mindestens zehn Menschen in Folge der Feuer ums Leben.