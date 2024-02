Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche wieder zu Streiks bei Bussen und Bahnen aufgerufen.

Die Aktionen sind von heute bis Samstag geplant - in allen Bundesländern außer Bayern und regional an unterschiedlichen Tagen. Los geht es heute mit Schwerpunkten in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.