Es gibt eine neue Technik: die Arbeit am Hologramm. Ein Lehrkrankenhaus in Cambridge, in England, bietet das den Studierenden an. Es sagt, es ist das erste Krankenhaus mit Hologramm-Patienten. Die leiden in der Simulation etwa an Asthma, einer Lungenembolie oder einer Lungenentzündung. Die Studierenden können an ihnen üben, Patienten zu untersuchen und zu behandeln. Als nächstes sollen dann Herz-Kreislauf- und Nervenkrankenheiten im Fokus stehen. Die Studierenden tragen bei der Arbeit ein Mixed-Reality-Headset. Damit sehen sie einerseits das Hologramm, aber auch die anderen Studierenden, die tatsächlich mit im Raum sind.

Simulationen gehören schon seit Jahrhunderten zur Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten. Dafür gibt es extra Simulationslabore, manchmal werden auch Schauspieler eingesetzt. Das ist laut dem Krankenhaus in Cambridge aber deutlich teurer als die Arbeit mit dem Hologramm.