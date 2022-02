Die Landwirte in Deutschland bereiten sich auf den Cannabis-Anbau vor.

Das sagt Bauernpräsident Joachim Rukwied im Tagesspiegel. Einige würden sich schon einlesen, was beim Anbau zu beachten sei. Das sei eine hippe Kultur und die Landwirte würden darüber nachdenken, einzusteigen.

Die Ampel-Koalition will laut Koalitionsvertrag eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ möglich machen.

Rukwied sagt, sobald die gesetzliche Legitimation da sei und die Landwirte den Samen haben, könnten sie schnell loslegen.